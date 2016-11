Kinowelt 22:10 bis 23:45 Horrorfilm P2 - Schreie im Parkhaus USA 2007 16:9 20 40 60 80 100 Merken Angela ist im Stress. Es ist Heiligabend und sie sitzt immer noch in der Kanzlei. Endlich fertig, ist es spät geworden und ihr Wagen springt nicht an. Kein Mensch ist mehr im Parkhaus. Bis auf Tom, der hier über die vier betonierten Etagen wacht: Er scheint hilfsbereit. Doch dann findet sich Angela gefesselt und hübsch drapiert im Wachhäuschen wieder... Kein Stoff für zarte Gemüter! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wes Bentley (Thomas) Rachel Nichols (Angela) Simon Reynolds (Bob Harper) Philip Akin (Karl) Stephanie Moore (Lorraine) Miranda Edwards (Jody) Paul Sun-Hyung Lee (Mann im Aufzug) Originaltitel: P2 Regie: Frank Khalfoun Drehbuch: Franck Khalfoun, Alexandre Aja, Grégory Levasseur Kamera: Maxime Alexandre Musik: tomandandy Altersempfehlung: ab 18