Kinowelt 20:15 bis 22:10 Drama The Wanderers USA 1979 Nach einem Roman von Richard Price New York, 1963: Während aus den Radios die Hits von "The Four Seasons", "Smokey Robinson" und "Ben E King" tönen, stehen sich die unterschiedlichsten Jugendgangs auf den Straßen Brooklyns gegenüber. Für jeden Teenager mit italienischer Abstammung gibt es zu dieser Zeit nur eine Gang, zu der es zu gehören gilt: THE WANDERERS. Das Leben in der Gruppe ist bestimmt von Verliebtheiten und pubertärem Verhalten, jedoch manchmal unterbrochen von gewaltsamen Aufeinandertreffen mit anderen Jugendgangs - am meisten fürchten sie dabei THE BALDIES mit ihrem hünenhaften Anführer. "The Wanderers" ist ein Film über das Teenager-sein und das Erwachsen-werden in einer Großstadt wie New York City - mit einem Soundtrack, der die 60er aufleben lässt. Schauspieler: Ken Wahl (Richie) John Friedrich (Joey) Karen Allen (Nina) Toni Kalem (Despie Galasso) Alan Rosenberg (Turkey) Jim Youngs (Buddy) Tony Ganios (Perry) Originaltitel: The Wanderers Regie: Philip Kaufman Drehbuch: Rose Kaufman, Philip Kaufman Kamera: Michael Chapman Altersempfehlung: ab 16