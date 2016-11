Kinowelt 10:00 bis 11:45 Komödie Die Besucher F 1993 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ritter Godefroy und sein Diener Jacquouille werden durch den Zaubertrank einer bösen Hexe und eines zerstreuten Zauberers aus dem 12. Jahrhundert in das Jahr 1992 geschickt. Eigentlich wollte Godefroy nur ein paar Tage in die Vergangenheit gelangen, um dort den versehentlichen Mord an seinem zukünftigen Schwiegervater ungeschehen zu machen. Im 20. Jahrhundert sehen sich die beiden Männer aus dem Mittelalter nun ungeahnten Schwierigkeiten gegenüber: Godefroy muss mögliche Nachfahren aus seiner Familie ausfindig machen, um durch sie vielleicht den Schlüssel zur Rückkehr in seine Zeit zu finden. Doch wie soll das gehen? Er und sein Diener sprechen nur Altfranzösisch, kennen sich mit den Umgangsformen und Lebensformen der 90er Jahre nicht aus und geraten so immer wieder in gleichwohl brenzlige wie lustige Situationen. Schlussendlich kann er Béatrice eine entfernte Verwandte aufspüren und mit ihr das alte Familienschloss. Godefroy und Jacquouille setzen nun alle daran, in die Vergangenheit zurückkehren zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Reno (Godefroy de Papincourt) Christian Clavier (Jacquouille la Fripouille / Jacquart) Valérie Lemercier (Frénégonde / Béatrice) Marie-Anne Chazel (Ginette) Christian Bujeau (Jean-Pierre) Gérard Séty (Edgar Bernay) Isabelle Nanty (Fabienne Morlot) Originaltitel: Les visiteurs Regie: Jean-Marie Poiré Drehbuch: Christian Clavier, Jean-Marie Poiré Kamera: Jean-Yves Le Mener Musik: Eric Levi Altersempfehlung: ab 12