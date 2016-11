FOX 02:35 bis 03:00 Comedyserie How I Met Your Mother Das Super-Date USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Lily ist sich noch immer nicht sicher, ob sie Marshall heiraten soll und bewirbt sich heimlich für ein Kunststipendium in San Francisco. Indes hat Ted ein großes Date, die Partnervermittlung hat scheinbar die perfekte Frau für ihn gefunden. Am Abend vor dem Treffen ruft ihn Lily jedoch an: Ihr Wagen hat auf dem Weg zum Vorstellungsgespräch einen Platten. Ted eilt ihr zu Hilfe und muss dann selbst dort abgeholt werden. Er bittet ausgerechnet Robin darum ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Eric Allan Kramer (Bob Rorschach) America Olivo (schöne Frau) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Carter Bays, Craig Thomas Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12