Blue Bloods - Crime Scene New York Russische Freunde USA 2013

Franks Abteilung steht unter mächtigem Druck von außen - und vom Bürgermeister persönlich. Grund dafür ist ein Vorfall, bei dem ein Cop der New Yorker Polizei einem 14-jährigen Gangmitglied in den Rücken geschossen hat. Obwohl der schuldige Polizist beteuert, der Junge habe eine Pistole besessen, wird am Tatort keine Waffe gefunden. Nun gilt es, im betroffenen Stadtteil einen Aufstand zu verhindern. Danny und Maria untersuchen derweil einen Mord an einem Banker, der wegen seiner Spielsucht in Schulden steckte.

Schauspieler: Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan) Will Estes (Jamie Reagan) Len Cariou (Henry Reagan) Tom Selleck (Frank Reagan) Amy Carlson (Linda Reagan) Sami Gayle (Nicky Reagan-Boyle) Originaltitel: Blue Bloods Regie: Ralph Hemecker Drehbuch: Ian Biederman Kamera: Craig DiBona Musik: Mark Snow