FOX 05:00 bis 05:40 Mysteryserie Wayward Pines Es war einmal in Wayward Pines USA 2016 Stereo 16:9 HDTV In einer Reihe von Rückblenden wird geschildert, wie und warum Jason Higgins zum Anführer der ersten Generation von Wayward Pines herangezogen wurde. Derweil taucht Schwester Pam wieder auf und wird für die Stadt zu einer tödlichen Bedrohung. Theo wiederum beschäftigt nach wie vor eine Frage: Warum wurde ausgerechnet er als einer der Bewohner von Wayward Pines ausgewählt? Schauspieler: Jason Patric (Dr. Theo Yedlin) Nimrat Kaur (Rebecca Yedlin) Tom Stevens (Jason Higgins) Hope Davis (Megan Fisher) Kacey Rohl (Kerry Campbell) Josh Helman (Xander Beck) Djimon Hounsou (CJ Mitchum) Originaltitel: Wayward Pines Regie: John Krokidas Drehbuch: Chad Hodge Kamera: Mathias Herndl