Zee.One 04:30 bis 06:15 Drama Corporate - Schmutzige Geschäfte IND 2006 Dass ein Politiker mit Unterstützung seines Nahrungsmittel-Unternehmens SGI zum Finanzminister aufgestiegen ist, soll sich für den Geschäftsmann Vinay Seghal durch Vorteile im Dauerwettkampf gegen seinen großen Rivalen Dharmesh Marwah und seine Firma MGI auszahlen. Tatsächlich zieht SGI einen großen Auftrag an Land. Doch als ein lukrativer Staatsdeal an Dharmeshs MGI statt an Vinay geht, setzt der erboste Unternehmer seine Schwägerin und Abteilungsleiterin Nishi darauf an, Genaueres herauszufinden. Um an Informationen zu gelangen, verführt Nishi einen leitenden Angestellten des Konkurrenzunternehmens und findet dabei heraus, dass MGI die Markteinführung eines neuen Pfefferminz-Softdrinks plant. Rasch entwickelt Vinays Firma ihr eigenes Erfrischungsgetränk und schafft es, ihr Produkt ankündigen zu können, ehe der Konkurrent so weit ist. Doch dann werden bei einer Routinekontrolle massive Pestizidrückstände im Getränk festgestellt. Um seinen Vorteil nicht zu verlieren, ist Vinay bereit, viel Geld für das Stillschweigen der Behörden zu zahlen. Bei Nishi und ihrem Mann Ritesh jedoch regt sich Unbehagen: Können sie es wirklich mit ihrem Gewissen vereinbaren, Millionen ihrer Landsleute zu vergiften? Bald schweben Nishi und Ritesh in großer Gefahr... Die vielschichtige Darstellung ihrer Geschäftsfrau Nishi brachte Bollywood-Star Bipasha Basu eine Nominierung als beste Schauspielerin bei den Filmfare Awards ein. Das von den Kritikern gefeierte Thriller-Drama, das lose auf einen realen Skandal um verunreinigte Soft-Drinks basiert, konnte auch an den Kinokassen riesige Erfolge verzeichnen und spielte seine Produktionskosten um ein Vielfaches wieder ein. Schauspieler: Bipasha Basu (Nishiganda Dasgupta) Kay Kay Menon (Ritesh Sahani) Raj Babbar (Dharmesh Marwah) Rajat Kapoor (Vinay Sehgal) Lillete Dubey (Devyani Bakshi) Originaltitel: Corporate Regie: Madhur Bhandarkar Altersempfehlung: ab 6