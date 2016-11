Zee.One 02:30 bis 04:30 Krimi Suche nach Wahrheit IND 1990 20 40 60 80 100 Merken Der verzweifelte Hilferuf einer verängstigten Frau führt die Polizei zu einem abgelegenen Landhaus. Dort finden die Beamten benommen und blutüberströmt Avinash Malhotra vor, den Ehemann der Anruferin. Alles deutet darauf hin, dass er seine Frau Sanjana getötet hat. Avinash kann sich jedoch an nichts erinnern, und von Sanjana fehlt jede Spur. Mit dem Verdacht des Mordes behaftet, hat der verzweifelte und von Trauer gequälte Avinash nur eine Chance: Er muss beweisen, dass er nicht Schuld ist am Tod seiner großen Liebe Sanjana, und den wahren Täter finden. Doch wo ist die Leiche? Ist Sanjana wirklich tot? Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit - und gegen eine immer dichter werdende Spirale aus Liebe, Eifersucht und Verrat, in die sich Avinash zunehmend verstrickt. Hochspannung und große Gefühle gepaart mit explosiver Action machen "Jurm" zu einem nervenzerreißenden Thriller der Extraklasse. Ex-Miss Universe Lara Dutta spielt hier an der Seite von Bobby Deol, der aus einer der größten Schauspiel-Dynastien Bollywoods stammt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vinod Khanna (Inspector Shekhar Varma) Meenakshi Sheshadri (Meena S. Varma) Sangeeta Bijlani (Geeta Sarabhai) Shafi Inamdar (Inspector Pramod Kadam) Anang Desai (Inspector Narayan) Om Shivpuri (Minister Kandelwal) Akash Khurana (Ritesh Nandy) Moderation: Rajesh Roshan Originaltitel: Jurm Regie: Mahesh Bhatt Drehbuch: Salim Khan Kamera: Nadeem Khan Musik: Rajesh Roshan Altersempfehlung: ab 16