Zee.One 22:20 bis 00:20 Komödie Schicksal oder Liebe IND 2013 Rührendes Liebesmärchen, das nach etablierter Bollywood-Manier Brücken zwischen Arm und Reich schlägt. Begleiten sie die schöne Sona, die gemeinsam mit ihrem Bruder Rag in ärmlichen Verhältnissen in der Provinz Punjab aufwächst. Gleichzeitig kommt der reiche Bankierssohn Ram in die Stadt, und erblickt Sona bereits aus der Ferne. Tradition verlangt es, dass beide innerhalb ihrer Kaste heiraten, und so bleibt es bei einem kurzen, tiefen Augenblick zwischen den jungen Menschen. Sonas Mutter stirbt, und seine neue Verlobte schmeißt die mutterlosen Geschwister rasant aus dem Haus. Das Grab der Mutter wird auf einem kleinen Hügel angelegt, den die Mutter sich kurz vor ihrem Tod gekauft hat, um dort Ackerbau zu betreiben. Zamindar, der gierige Bürgermeister der Stadt, gibt jedoch vor, Sonas Mutter hätte den Hügel mit Hilfe eines Darlehens erworben, und erhebt Anspruch darauf. Er droht, das Grab der Mutter zu verunstalten. Sona und ihr Bruder sind gezwungen, wie Sklaven für Famindar zu arbeiten, bis Ram schließlich auf den Plan tritt, und Sona aus der Misere befreit. Rag will von Ram jedoch nichts wissen, und hält ihn für einen neureichen, aufgeblasenen Einfallspinsel. Ein Jahr muss Rag in den ärmlichen Verhältnissen Punjabs leben und beweisen, dass er Kühe melken, Ernte einholen und Ställe ausmisten kann. Ram nimmt Rags Herausforderung an, denn sein Herz gehört voll und ganz Sona. Doch auch Zamindar ist Sonas Schönheit aufgefallen, und versucht, sie zu entführen und zu vergewaltigen. Nur gemeinsam können Rag und Ram die geliebte Sona retten. Können sich die beiden jungen Männer zusammenraufen, und wird es ein Happy End zwischen Sona und Ram geben? Lassen Sie Sich von diesem Meisterwerk Bollywoods verzaubern. Schauspieler: Shruti Haasan (Sona) Girish Taurani (Ram) Randhir Kapoor (Siddhanth - Ram's Dad) Sonu Sood (Raghuveer, Sona's elder brother) Vinod Khanna (Station Master) Poonam Dhillon (Ashwini, Ram's Mom) Satish Shah (Ramakant, Ram's maternal uncle) Originaltitel: Ramaiya Vastavaiya Regie: Prabhu Deva Drehbuch: Shiraz Ahmed, Veeru Potla Altersempfehlung: ab 6