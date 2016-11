Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die letzten Paradiese Land der lebenden Legenden - Neuseeland D 2006 2016-11-02 00:45 Merken Vor etwa 80 Millionen Jahren, als Australien und die Antarktis noch eine Landmasse waren, brach ein Fragment davon ab und driftete in den Südpazifik: Das war die Geburtsstunde Neuseelands. Die Ureinwohner, die Maori, nannten ihr Territorium "Aotearoa", das "Land der langen weißen Wolke". Kaum ein Teil der Erde hat eine so abwechslungsreiche Landschaft: Flüsse, Regenwald, erloschene Vulkane, Seen, speiende Geysire und 4000 Meter aufragende Berge. Und alles wird umsäumt von einer 6000 Kilometer langen Küste. Aufgrund der geografischen Abgeschiedenheit und der späten Besiedlung konnte sich auf Neuseeland eine einzigartige Pflanzenwelt entwickeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die letzten Paradiese