ATV 2 22:15 bis 00:15 Actionfilm Harley Davidson and the Marlboro Man USA 1991 2016-11-19 02:05 L.A., 1996: Die beiden Biker Harley Davidson und der Marlboro Man sind wieder da. Sie kehren in die Stadt zurück, um ihren alten Freunden dabei zu helfen, deren Bar vor dem finanziellen Ruin zu retten. Um rasch an Geld zu kommen überfallen die beiden kurzerhand einen Geldtransporter. Zu ihrer Überraschung stellen Harley und Marlboro nach dem Raub fest, dass sie kein Geld, sondern einen riesigen Bestand neuartiger Designer-Drogen erbeutet haben. Die Tat bringt sie in Teufelsküche, denn die Besitzer der Drogen setzen ein Killerkommando auf die Biker an. Da hilft ihnen nur noch die Flucht nach vorne: Um nicht selbst dealen zu müssen, wollen sie die Drogen bei der Bank gegen 2,5 Millionen Dollar eintauschen. Der Besitzer will natürlich um jeden Preis seine Ware zurück und so beginnt eine wilde Jagd?. Schauspieler: Mickey Rourke (Harley Davidson) Don Johnson (Marlboro Mann) Chelsea Field (Virginia Slim) Daniel Baldwin (Alexander) Giancarlo Esposito (Jimmy Jiles) Vanessa Williams (Lulu Daniels) Robert Ginty (Thom) Originaltitel: Harley Davidson and the Marlboro Man Regie: Simon Wincer Drehbuch: Don Michael Paul Kamera: David Eggby Musik: Basil Poledouris Altersempfehlung: ab 16