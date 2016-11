ATV 2 02:40 bis 04:20 Thriller Romeo Is Bleeding GB, USA 1993 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Jack Grimaldi ist ein korrupter Cop wie er im Buche steht: Während seine ahnungslose Ehefrau Zuhause wartet, vergnügt er sich mit seiner jüngeren Geliebten und hat inzwischen eine Menge Geld angehäuft, das er bei diversen Gefallen für die Mafia dazuverdient hat. Es könnte eigentlich nicht besser für Jack laufen, bis er für Don Falcone, den Kopf der italienischen Mafia, einen Mord begehen muss. Im Visier steht dessen ehemalige Geliebte, die russische Killerin Mona Demarkov, die auch von der Polizei gesucht wird. Als Jack sie verhaften soll, verfällt er jedoch Monas Reizen und sie kann kurze Zeit später entkommen. Damit hat Jack nicht nur sich selbst in tödliche Gefahr gebracht, sondern auch jene Menschen die ihm nahe stehen ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Oldman (Jack Grimaldi) Lena Olin (Mona DeMarkov) Annabella Sciorra (Natalie Grimaldi) Roy Scheider (Don Falcone) Michael Wincott (Sal) Juliette Lewis (Sheri) Paul Butler (Scouras) Originaltitel: Romeo Is Bleeding Regie: Peter Medak Drehbuch: Hilary Henkin Kamera: Dariusz Wolski Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 395 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 195 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 125 Min. The Tower

Katastrophenfilm

Tele 5 02:59 bis 04:53

Seit 36 Min.