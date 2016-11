ATV 02:55 bis 03:40 Serien Gilmore Girls Partyservice USA 2003 Stereo Merken Lorelai muss erkennen, dass ihr und Sookie doch noch einiges an Geld für den Kauf des Dragonfly Inn fehlt. Da Sookie zudem hochschwanger ist und ihre finanziellen Mittel knapp werden könnten, hat sie sich auf einen Partyservice-Auftrag eingelassen. Zu zweit wollen sie nun das Catering bei einer Kindergeburtstagsfeier übernehmen. Während sich Rory auf die Kursanmeldungen in Yale vorbereitet, fällt ihr auf, dass die Möbel im Gemeinschaftsraum ihres Studentenheims ausgetauscht wurden. Wie sich herausstellt, steckt Emily dahinter. Außerdem steht Rorys erste Party am College bevor?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Liza Weil (Paris Geller) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Matthew Diamond Drehbuch: Amy Sherman-Palladino Kamera: Michael A. Price Musik: Sam Phillips

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 397 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 197 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 127 Min. The Tower

Katastrophenfilm

Tele 5 02:59 bis 04:53

Seit 38 Min.