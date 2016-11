ATV 21:45 bis 00:30 Actionfilm Einsame Entscheidung USA 1996 2016-11-15 02:00 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Auf dem Weg von Athen Richtung Washington D.C. wird ein Passagierflugzeug von Terroristen entführt. An Bord: 400 Fluggäste und eine Bombe mit Nervengas, genug um die Bevölkerung der gesamten US-Ostküste zu eliminieren. Der spektakuläre Rettungsplan sieht vor, dass Antiterrorexperte Dr. Grant gemeinsam mit einer Eliteeinheit unbemerkt an Bord der Maschine gelangt, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Dafür kommt ein neuartiges Tarnkappen-Flugzeug zum Einsatz, dass an den Jumbo-Jet andocken soll. Doch die Aktion droht zu scheitern, denn nur Grant schafft es an Bord zu gehen und beginnt, auf sich selbst gestellt, einen scheinbar ausweglosen Wettlauf gegen die Zeit?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kurt Russell (Grant) Steven Seagal (Travis) Halle Berry (Jean) John Leguizamo (Rat) Oliver Platt (Cahill) Joe Morton (Cappy) B. D. Wong (Louie) Originaltitel: Executive Decision Regie: Stuart Baird Drehbuch: Jim Thomas, John Thomas Kamera: Alex Thomson Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 16