ATV 14:50 bis 18:20 Katastrophenfilm Category 6 Der Tag des Tornados USA 2004

Der Meteorologe Andy Goodman stellt eine alarmierende Beobachtung an: Nachdem bereits mehrere amerikanische Städte von drei Wirbelstürmen verwüstet wurden, steuern diese nun geradewegs aufeinander zu. Laut Goodmans Berechnungen werden sie sich über Chicago zu einem Super-Tornado vereinen und alles zerstören was sich ihnen in den Weg stellt. Indes kämpft die Bevölkerung der Großstadt bereits seit mehreren Wochen mit einer nicht enden wollenden Hitzewelle und damit verbundener Dürre. Als dann auch noch die Stromversorgung ausfällt scheint es für die Bewohner der Millionenmetropole kein Entkommen mehr zu geben?.

Schauspieler: Thomas Gibson (Mitch Benson) Nancy McKeon (Amy Harkin) Randy Quaid (Tornado Tommy Dixon) Brian Dennehy (Andy Goodman) Dianne Wiest (Shirley Abbott) Chandra West (Rebecca Kerns) Brian Markinson (Chris Haywood) Originaltitel: Category 6: Day of Destruction Regie: Dick Lowry Drehbuch: Matt Dorff Kamera: Neil Roach Musik: Jeff Rona, Joseph Williams