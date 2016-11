tagesschau24 20:45 bis 21:15 Reportage Haiti - Das vergessene Land D 2016 Live TV Merken Erst vor einem Monat fegte Hurrikane Matthew über Haiti, und schon hat die Welt das Leid auf dem karibischen Inselstaat fast wieder vergessen. Gerade erst hatten sich manche der betroffenen Regionen vom schweren Erdbeben vor 6 Jahren erholt, und jetzt ist wieder alles zerstört. Eine Millionen Menschen hungern. Wie meistern die ärmsten der Armen ihren Alltag? Wie geht es weiter mit dem Fischer ohne Boot und dem Hotelier ohne Hotel? Es gibt auch Hoffnung in all dem Chaos: Die deutsche Kindernothilfe bildet schon seit Jahren Handwerker aus. Jetzt werden sie dringender gebraucht denn je. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: WDR-Weltweit Regie: Peter Sonnenberg