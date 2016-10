ZDFinfo 02:55 bis 04:25 Dokumentation Jagd nach Heroin Amerikas Mittelschicht auf Droge USA 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Aufspüren, verhaften, wegsperren: So funktionierte die US-amerikanische Anti-Drogen-Politik über Jahrzehnte. Doch der Umgang mit Junkies wandelt sich. Der Heroin-Konsum erlebt in den USA ein Comeback und ist so weit verbreitet wie zuletzt in den Siebzigern. Tausende Junkies sterben jährlich. Die US-Regierung steuert mit viel Geld und Therapiemaßnahmen gegen. "Jagd nach Heroin" zeigt den Wandel der US-Drogen-Politik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chasing Heroin

