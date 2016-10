Pro7 MAXX 21:10 bis 22:05 Mysteryserie Supernatural Der Zorn Gottes USA 2011 2016-10-31 02:55 16:9 HDTV Merken Castiel warnt Sam, Dean und Bobby eindringlich davor, sich weiterhin in seine Angelegenheiten einzumischen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Castiel schmiedet indes einen neuen perfiden Plan: Er möchte die Welt zu einem besseren Ort machen und Ungerechtigkeiten beseitigen - koste es, was es wolle. Dean will das jedoch mit aller Macht verhindern ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Misha Collins (Castiel / Leviathan) Jim Beaver (Bobby Singer) Mark A. Sheppard (Crowley) Julian Richings (Death) Mark Pellegrino (Lucifer) Originaltitel: Supernatural Regie: Phil Sgriccia Drehbuch: Sera Gamble Kamera: Serge Ladouceur Musik: Jay Gruska Altersempfehlung: ab 12