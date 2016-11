ORF 3 03:35 bis 04:20 Dokumentation Steuerflucht - Diebstahl global A 2016 Merken Internationale Konzerne können Milliardengewinne erwirtschaften, ohne einen einzigen Euro Steuern zahlen zu müssen. Wohlhabende Steuerzahler wiederum bringen den Großteil ihrer Reichtümer mit Hilfe des Schweizer Bankgeheimnisses oder durch in Jersey ansässige Firmen vor dem Fiskus in Sicherheit. Ganze Staaten drohen inzwischen aufgrund der immer umfangreicher werdenden Steuerflucht zusammenzubrechen. Schätzungsweise 20 bis 30 Billionen Dollar werden jedes Jahr in Steuerparadiesen versteckt. Dies entspricht etwa einem Drittel der weltweiten Schulden. In der Dokumentation von Jan Schmitt schildern Insider, wie Konzerne ihre Gewinne verschieben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Steuerflucht - Diebstahl global

