"Der größte Bankraub in der Geschichte Österreichs", so wird der Skandal um die ehemalige Kärntner Landesbank Hypo Alpe Adria von manchen Abgeordneten im Untersuchungsausschuss bezeichnet. Trotz jahrelanger Aufklärung sind nur Bruchstücke über die eigentlichen Profiteure an die Öffentlichkeit gedrungen, nur wenige Verantwortliche wurden verurteilt. Dass die Steuerzahler für die Verluste gerade stehen, ist hingegen fix: sie werden derzeit auf mindestens 15 Milliarden Euro geschätzt. Viel Geld ist am Balkan versickert. Dort haben ehemalige Hypo-Manager zahlreiche überhöhte und ungesicherte Kredite für Tourismusprojekte vergeben. Heute existiert von der Hypo nur mehr die HETA, eine Abbaugesellschaft, die der Republik Österreich gehört. Sie soll die verbliebenen Vermögenswerte gewinnbringend verkaufen. "Offen und transparent" tue sie das, steht auf der HETA-Homepage. Aber an wen und zu welchem Preis die Vermögenswerte verkauft werden, darüber gibt es in der Regel keine Auskünfte. Auch nicht an die Abgeordneten im Untersuchungsausschuss. Moderation: Peter Resetarits Originaltitel: Die Spur des Geldes