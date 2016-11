Sport1+ 09:35 bis 11:20 Sport Rugby Live - Länderspiel Deutschland - Uruguay in Frankfurt Merken Im November stehen für die deutsche Rugby-Nationalmannschaft in Frankfurt, Heidelberg und Leipzig drei wichtige Länderspiele auf dem Programm. In den Duellen gegen Uruguay und Brasilien geht es für die deutsche Auswahl um wichtige Weltranglistenpunkte. Zudem dienen die Partien bereits zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft im Frühjahr. In Frankfurt müssen sich die Deutschen nun mit der Kampfkraft der Uruguayer auseinandersetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sascha Bandermann

