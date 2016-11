3sat 12:10 bis 13:00 Unterhaltung Am Schauplatz Gericht Das Erbe und die Lebenslüge A 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken In dieser Folge von "Am Schauplatz Gericht" geht es um dramatische Schicksale rund um verstorbene Familienmitglieder. Um die Aufarbeitung einer dunklen Vergangenheit im kirchlichen Milieu, um die Verzweiflung eines Witwers, der um den würdevollen Umgang mit dem Leichnam seiner Frau kämpft und um eine Mutter, die fordert, dass die Schuldigen am Tod ihres Sohnes zur Verantwortung gezogen werden. Eine Reportage von Gudrun Kampelmüller und Ludwig Gantner Leitung Peter Resetarits In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Peter Resetarits Originaltitel: Am Schauplatz Gericht

