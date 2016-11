Niederlande 2 23:15 bis 00:10 Sonstiges 2Doc: Don Juan 2015 HDTV Merken Portret van de Russische, indolente 22-jarige student Oleg die niet weet wat hij met zijn leven aan moet en zijn moeder Marina met zijn gedrag tot wanhoop drijft. De moeder van Oleg vindt dat hij alleen maar op de bank voor de televisie hangt. Ze probeert een echte man van haar zoon te maken en schakelt een leger van therapeuten in om haar zoon er toe te bewegen achter de vrouwen aan te gaan. Ze bereikt het tegenovergestelde want zoonlief raakt van alle tegenstrijdige adviezen alleen maar in de war. De redding komt uiteindelijk uit onverwachte hoek. In Google-Kalender eintragen