Niederlande 2 23:05 bis 00:30 Sonstiges 2Doc: Hier is het nooit stil NL 2016 HDTV Merken In een jeugdgevangenis moeten drie jongens met een PIJ-maatregel (jeugd-TBS) zichzelf onder dwang opnieuw uitvinden. In lange shots dalen we af naar een verborgen wereld tussen betonnen muren vol ongemakkelijke gesprekken met therapeuten en een constante dreiging van geweld. Maar wanneer de celdeuren 's nachts dichtgaan, nemen de jongens de camera mee naar de enige plek waar ze alleen zijn. Hun cel wordt een plek van verbeelding, schuld, woede en intimiteit. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Hier is het nooit stil Regie: Sjoerd Oostrik