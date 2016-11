SWR 01:20 bis 02:05 Show Christoph Sonntag - Sonntag im Alltag D 2015 Merken In seinem Programm "Sonntag im Alltag" witzelt der schwäbische Comedian Christoph Sonntag über Alltagskuriositäten, die jeder kennt. Vor mehr als 5.000 Zuschauern in der Porsche Arena in Stuttgart erzählt er über Ehefrauen, das Alter oder das Scheitern an den täglichen technischen Herausforderungen. Zumeist entdeckt er dabei eher das Problem als die Lösung. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Christoph Sonntag - Sonntag im Alltag