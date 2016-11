Slovenija 2 22:00 bis 23:55 Drama Like Father, Like Son J 2013 20 40 60 80 100 Merken In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Masaharu Fukuyama (Ryota Nonomiya) Machiko Ono (Midori Nonomiya) Yôko Maki (Yukari Saiki) Rirî Furankî (Yudai Saiki) Keita Ninomiya (Keita Nonomiya) Shôgen Hwang (Ryusei Saiki) Jun Fubuki (Nobuko Nonomiya) Originaltitel: Soshite chichi ni naru Regie: Hirokazu Koreeda Drehbuch: Hirokazu Koreeda Kamera: Mikiya Takimoto Musik: Takeshi Matsubara, Junichi Matsumoto, Takashi Mori

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 262 Min. Kampfsport

Kampfsport

Eurosport 00:00 bis 01:30

Seit 82 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:00 bis 02:00

Seit 82 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 62 Min.