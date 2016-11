Slovenija 2 20:05 bis 21:45 Drama Vielleicht lieber morgen USA 2012 Nach dem Buch von Stephen Chbosky 20 40 60 80 100 Merken Als der schüchterne und introvertierte Highschool-Schüler Charlie das aufsässige Geschwisterpaar Sam und Patrick kennenlernt, ist es vorbei mit seinem Dasein als gepeinigter Außenseiter. Gemeinsam setzen sie sich gegen den Spott der Mitschüler zur Wehr. Langsam schwinden Charlies Selbstzweifel. Die Situation wird allerdings kompliziert, als er sich in seine beste Freundin Sam verliebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Logan Lerman (Charlie) Emma Watson (Sam) Ezra Miller (Patrick) Kate Walsh (Mutter) Dylan McDermott (Vater) Paul Rudd (Mr. Anderson) Johnny Simmons (Brad) Originaltitel: The Perks of Being a Wallflower Regie: Stephen Chbosky Drehbuch: Stephen Chbosky Kamera: Andrew Dunn Musik: Michael Brook Altersempfehlung: ab 12