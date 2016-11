Kabel1 Doku 16:25 bis 16:50 Dokumentation Skurrile Kost: Kulinarische Reisen London USA 2015 2016-11-05 04:45 16:9 HDTV Merken Kulinarische Einflüsse aus aller Welt sammeln sich in London und Andrew Zimmern ist auf der Suche nach den leckersten. Er probiert den traditionellen Sonntagsbraten, Yorkshire Pudding und die Klassiker "Pies & Mash" (Hackfleisch in Blätterteig mit Kartoffelpüree und Petersiliensauce) sowie "Fish 'n' Chips". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Zimmern (Himself - Host) Moderation: Andrew Zimmern Originaltitel: Bizarre Foods: Delicious Destinations