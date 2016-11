Slovenija 2 22:20 bis 00:10 Komödie On Tour F 2010 20 40 60 80 100 Merken Der französische Fernsehproduzent Joachim reist mit seiner "New Burlesque"-Truppe durch sein Heimatland Frankreich. Nach einigen Enttäuschungen erhofft er sich mit Tourneen durch die Provinz letztendlich in der Hauptstadt Paris den Erfolg zu erreichen, den er sich schon immer erträumte. Aber zunächst müssen die korpulenten Tänzerinnen und ihr abgehalfterter Impresario viel durchmachen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mathieu Amalric (Joachim Zand) Miranda Colclasure (Mimi Le Meaux) Suzanne Ramsey (Kitten on the Keys) Linda Marraccini (Dirty Martini) Julie Ann Muz (Julie Atlas Muz) Angela de Lorenzo (Evie Lovelle) Alexander Craven (Roky Roulette) Originaltitel: Tournee Regie: Mathieu Amalric Drehbuch: Mathieu Amalric, Marcelo Novais Teles, Philippe Di Folco, Raphaëlle Valbrune Kamera: Christophe Beaucarne Altersempfehlung: ab 12