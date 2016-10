SWR 05:30 bis 06:00 Familienserie Die Fallers - Eine Schwarzwaldfamilie Familienrat D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Johanna hat erfahren, dass Kati sich Geld aus der Löwenkasse geliehen hat und vermutet, dass ihre Tochter wieder einmal pleite ist. Besorgt trommelt sie die Familie zusammen und ist kurz irritiert, als auch Kati plötzlich im Raum steht. Doch Johanna kneift nicht und spricht ihre Tochter direkt auf das Problem an. Katis Reaktion auf die Vorwürfe ihrer Familie lässt alle beschämt und mit schlechtem Gewissen zurück. Hermann kann nicht verstehen, dass sein Sohn sich nicht intensiver um die Belange der Schönwalder Senioren kümmert. In Zeiten des Wahlkampfes richtet Bernhard sein Augenmerk wie es scheint ausschließlich auf die jüngeren Generationen. Spontan erteilt der Altbürgermeister dem Amtsinhaber in Sachen Wahlkampf eine kleine Lektion, die es in sich hat. Nachdem Franz nun endlich von Matthias' Demenz erfahren hat, versucht er ihn zu unterstützen, wo es nur geht. Dass er auch dabei übertreibt, liegt in seiner Natur. Trotzdem versucht Franz, seinen Sohn in seiner dementen Welt zu begreifen. Mit Matthias' wechselnden Gemütszuständen umzugehen fällt ihm besonders schwer - es macht ihn hilflos und wütend zugleich. Und Franz Faller muss feststellen, dass es Situationen im Leben gibt, in denen ihm sein ganzes Geld einfach nichts nützt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Hepp (Hermann Faller) Ursula Cantieni (Johanna Faller) Peter Schell (Karl Faller) Originaltitel: Die Fallers - Eine Schwarzwaldfamilie Regie: Sebastian Monk