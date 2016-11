RTS Un 21:15 bis 22:05 Serien Person of Interest Une union parfaite USA 2016 Untertitel Merken La Machine envoie Reese et Finch à un mariage afin de protéger les mariés avant leur nuit de noce. Pendant ce temps, Fusco est de plus en plus énervé d'être tenu à l'écart par l'équipe et continue d'enquêter de son côté sur l'augmentation des suicides et des personnes disparues. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (Root) Sarah Shahi (Sameen Shaw) Michael Emerson (Harold Finch) John Nolan (John Greer) James Le Gros (Bruce Moran) Originaltitel: Person of Interest Regie: Alrick Riley Drehbuch: Melissa Scrivner-Love Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16