N24 Doku 09:30 bis 10:15 Reportage Chongqing - Die größte Stadt der Erde D 2011 Merken Chongqing ist mit 32 Millionen Einwohnern die größte Stadt der Erde und gilt als Weltmetropole der Zukunft. In der chinesischen Megacity wird das sonst Unmögliche möglich: aus Bauern werden Bürger, auf einstigem Ackerland wachsen riesige Wolkenkratzer. N24-Autor Adrian Geiges porträtiert eine aufregende Stadt und zeigt Menschen, die versuchen, ihre Träume zu leben: die attraktive Jungunternehmerin Coco, der Autofabrikant Yin Mingshan und die Millionärin He Yongzhi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chongqing - Die größte Stadt der Erde

