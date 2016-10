N24 Doku 19:30 bis 20:10 Reportage Auf Eis gebaut - Der Mega-Umbau an der Spree D 2014 Merken Binnen 36 Stunden haben über 200 Arbeiter und Helfer auf der Eisfläche der Berliner Veranstaltungshalle "O2 World" eine Leichtathletik-Arena errichtet - und danach wieder abgebaut. Die größte logistische und technische Herausforderung war die Herstellung des mobilen Hallenbodens, der die Qualität der Laufbahn im Olympiastadion besitzt, aber in wenigen Stunden auf dem Eis verlegt werden kann. Die N24-Reportage zeigt, mit welchen Schwierigkeiten die Planer zu kämpfen hatten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Eis gebaut - Der Mega-Umbau an der Spree