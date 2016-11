Slovenija 1 23:20 bis 01:30 Drama Network USA 1976 20 40 60 80 100 Merken Bei der Fernsehgesellschaft USB will man den Nachrichten-Moderator Howard Beale feuern, weil die Einschaltquoten seines Programms mehr und mehr sinken. Verzweifelt kündigt Beale daraufhin an, er werde sich in seiner letzten Sendung vor laufender Kamera eine Kugel in den Kopf schießen. Seine zynische Chefin Diane Christenson nutzt diese Sensationsmeldung, um die Quoten in die Höhe zu treiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Finch (Howard Beale) Faye Dunaway (Diana Christenson) William Holden (Max Schumacher) Robert Duvall (Frank Hackett) Wesley Addy (Nelson Chaney) Ned Beatty (Arthur Jensen) Beatrice Straight (Louise Schumacher) Originaltitel: Network Regie: Sidney Lumet Drehbuch: Paddy Chayefsky Kamera: Owen Roizman Musik: Elliot Lawrence Altersempfehlung: ab 16