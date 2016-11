Slovenija 1 15:20 bis 17:00 Liebesfilm Marty USA 1955 20 40 60 80 100 Merken Marty Piletti is een 34-jarige beenhouwer in the Bronx die nog steeds bij zijn moeder woont. Mamma wil niets liever dan dat haar zoon op een dag met een Italiaanse bruid komt aandraven, maar het lukt niet zo best met de vrouwen. Marty brengt het grootste deel van zijn vrije tijd door in de plaatselijke kroeg, samen met zijn vrienden Ralph, Angie en Joe. Tot Marty op een dansavond Clara leert kennen, een eenvoudige lerares die haar hart bij hem uitstort. Het klikt tussen beiden, maar de spot van zijn vrienden en de negatieve houding van zijn moeder brengen Marty weer aan het twijfelen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ernest Borgnine (Marty) Betsy Blair (Clara) Joe Mantell (Angie) Karen Steele (Virginia) Jerry Paris (Thomas) Esther Minciotti (Mrs. Pilletti) Augusta Ciolli (Catherine) Originaltitel: Marty Regie: Delbert Mann Drehbuch: Paddy Chayefsky Kamera: Joseph LaShelle Musik: Roy Webb Altersempfehlung: ab 12