Slovenija 1 23:05 bis 01:20 Drama Only Lovers Left Alive GB, D, GR, F 2013 20 40 60 80 100 Merken Das Vampir-Ehepaar Adam und Eve kennt sich seit Jahrhunderten. Während Adam sich in Detroit als Musiker durchschlägt, lebt Eve in Tanger. Um den schwermütigen Adam aufzumuntern, reist Eve nach Detroit. Dort trifft auch ihre leichtlebige Schwester Ava ein. Sie hält sich nicht an die Regel des Ehepaares, keine Menschen anzufallen, beißt Adams Kollegen Ian und löst damit ein heilloses Chaos aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tilda Swinton (Eve) Tom Hiddleston (Adam) Mia Wasikowska (Ava) John Hurt (Marlowe) Anton Yelchin (Ian) Jeffrey Wright (Dr. Watson) Slimane Dazi (Bilal) Originaltitel: Only Lovers Left Alive Regie: Jim Jarmusch Drehbuch: Jim Jarmusch Kamera: Yorick Le Saux Musik: Jozef van Wissem, Jim Jarmusch, Carter Logan, Shane Stoneback Altersempfehlung: ab 12