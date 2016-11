Motorvision.TV 22:45 bis 23:10 Magazin 4x4 - Das Allrad Magazin Ready to Race mit Ken Block D 2016 Stereo 16:9 Merken Die FIA Rallyecross Weltmeisterschaft ist ein Publikumsmagnet. Wenn berühmte Fahrer wie Ken Block, Petter Solberg oder Sebastien Loeb um den Sieg kämpfen, will einfach jeder dabei sein. Kaum eine andere Rennserie wächst momentan schneller, was Zuschauerzahlen angeht. Bei den RX Läufen geht es nicht gerade zimperlich zu, denn Sprünge und Vollkontakt sind hier erlaubt und sogar erwünscht. Gerade wenn Ken Block an den Start geht, tobt die Menge. Seine spektakulären Gymkhana Drift Videos haben ihn zum absoluten Superstar der Szene gemacht. Wo auch immer er auftaucht, qualmt die Luft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 4x4 - Das Allrad-Magazin