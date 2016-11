OKTO 02:35 bis 03:30 Diskussion Philosophie im Gespräch Merken Irmgard Klammer im Gespräch mit Heide Göttner-Abendroth. Die Philosophin sowie Kultur- und Gesellschaftsforscherin gibt Einblick in die matriarchale sowie die Schenk-Ökonomie. Diese basieren im Unterschied zum herkömmlichen Ökonomie-Verständnis auf folgenden Prinzipien: Geben, Teilen und Schenken all das ohne Gegenrechnung. Göttner-Abendroths These: Würde die vorherrschende Geld-Ökonomie abgeschafft, so könnte die Wirtschaft trotzdem funktionieren. Denn im Grunde ist diese auf der Schenk-Ökonomie aufgebaut ein Beispiel hierfür ist etwa die Eltern-Kind-Beziehung. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 348 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 153 Min. Tödliche Geheimnisse

Thriller

Das Erste 01:15 bis 03:03

Seit 93 Min. Kein Sterbenswort

Thriller

ZDF 01:15 bis 03:20

Seit 93 Min.