OKTO 23:00 bis 23:35 Talkshow Mulatschag 10 Jahre MULATSCHAG TV verdichtet auf ein vielstimmiges, dreidimensionales Gemälde. Ein Ritt auf der Kokosnuß, a hell of a ride! Was jeder gerne wüßte, hat die Gabi große Tintenfische? Die Antwort darauf und noch viel mehr in diesem MULATSCHAG TV Special. Mit Stefan Weber, HR Giger, Boris Bukowski, Jazzgitti, Sigrid Spörk, Hilde Dalik, Christian Viszterczill, Biggie Kiara Waite, Slash, Leningrad Cowboys, Harri Stojka, The Misfits, Mathias Wiltsche, Slayer, u.v.a.