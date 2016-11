RTS Un 15:05 bis 16:50 Sonstiges Le Noël rêvé de Megan USA 2013 Merken Megan, une jeune scénariste-réalisatrice spécialisée dans les films de Noël, ne vit que pour son travail. D'un tempérament tyrannique, elle considère peu les membres de son équipe, qu'elle compte d'ailleurs faire travailler le soir du réveillon. Côté vie privée, elle sort avec Eric, un garçon égoïste et superficiel. Un jour où elle tente de trouver l'inspiration pour un nouveau tournage, réfléchissant en regardant une boule à neige représentant un petit village féerique, elle est perturbée par une apparition. Elle se fâche et, toute à son ire, s'assomme. Elle se réveille dans la boule à neige, mariée à Ted, son amour de jeunesse, et mère de deux beaux enfants, Mia et Teddy. Forcée de s'adapter à cette nouvelle vie, elle fait contre mauvaise fortune bon coeur. Et finit par prendre goût à cette autre réalité... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Alicia Witt (Meg) Donald Faison (Ted) Christina Milian (Sal) Trevor Donovan (Eric) Art LaFleur (Mr. Barns) Damoni Burkhardt (Mia) Hayden Faraday (Teddy Jr.) Originaltitel: A Snow Globe Christmas Regie: Jodi Binstock Drehbuch: Naomi L. Selfman, Delondra Williams Musik: Chris Ridenhour