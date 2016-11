RTS Un 13:25 bis 15:00 Sonstiges Une rencontre pour Noël USA 2013 Stereo Merken C'est la période de Noël. Kathy Howard, dont le mari est récemment décédé, a perdu le sens de la fête et de l'esprit de Noël. Elle rencontre par hasard Tim Pierce, un fermier qui vend des sapins de Noël. Avec lui, elle va petit à petit se reconstruire et reprendre goût à la vie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kellie Martin (Kathy) Cameron Mathison (Tim Pierce) Jewel Staite (Jenna) Brendan Meyer (Connor) Matthew Kevin Anderson (Ben Lowe) Cole Vigue (Graham) Nicole Oliver (Sarah) Originaltitel: The Christmas Ornament Regie: Mark Jean Drehbuch: Bill Wells, J.B. White Musik: Michael Richard Plowman