RTL 9 20:40 bis 22:25 Fantasyfilm Fée malgré lui USA, CDN 2010 Jim Piddock 20 40 60 80 100 Merken Derek Thompson, joueur professionnel de hockey sur glace qui pense que tous les coups sont permis, a la fâcheuse habitude de casser les dents de ses adversaires. Ce qui lui vaut le surnom de "Fée des dents". Mais nul n'est à l'abri d'un sortilège? Un jour, après avoir brisé le rêve d'un enfant, Derek se voit condamné à une semaine de travaux d'intérêts généraux au royaume des fées. Pour accomplir son nouveau travail, il va devoir enfiler ailes et tutu et se transformer en vraie fée des dents ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dwayne Johnson (Derek Thompson) Ashley Judd (Carly) Julie Andrews (Lily) Stephen Merchant (Tracy) Ryan Sheckler (Mick Donnelly) Seth MacFarlane (Ziggy) Destiny Grace Whitlock (Tess) Originaltitel: Tooth Fairy Regie: Michael Lembeck Drehbuch: Lowell Ganz, Joshua Sternin, Babaloo Mandel, Jennifer Ventimilia, Randi Mayem Singer Musik: George S. Clinton