RTL 9 14:00 bis 15:35 Sonstiges Si près de moi ! CDN 2006 Merken Alors que Lauren Kessler, écrivain divorcé, vient d'emménager avec son père dans une nouvelle maison, elle apprend qu'un meurtre y a été perpétré. Son père, ancien procureur à la retraite, décide d'enquêter sur l'affaire tandis que Lauren ne tarde pas à succomber au charme de Brian, leur voisin, sans se douter du terrible secret qu'il dissimule. Lorsque son père est à son tour assassiné, Lauren s'engage à poursuivre l'enquête qu'il avait débutée tout en cherchant du réconfort auprès de Brian, inconsciente du danger qui la guette In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Niven (Lauren Kessler) Gary Hudson (Brian Ellis) Lisa Zane (Roxanne) Daniel J. Travanti (Stan Douglas) Katherine Dines-Craig (Marlee Hall) Ellen Dubin (Claire) Sophie Gendron (Amanda Whitman) Originaltitel: Murder in My House Regie: Robert Malenfant Drehbuch: Christine Conradt, Robert Malenfant Musik: Richard Bowers