sixx 11:15 bis 12:15 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Die Flut USA 2008 16:9 Dolby Digital HDTV Richard beruft eine Versammlung ein, bei der alle erscheinen müssen, und hält eine flammende Rede über die neuen, alten und verbesserten Regeln, die jetzt im Seattle Grace gelten. Als er feststellt, dass es im Krankenhaus in den oberen Räumen einen Rohrbruch gegeben hat, und sich das Wasser seinen Weg nun durchs Krankenhaus sucht und an allen Ecken und Enden von der Decke tropft, gerät er vollkommen aus der Fassung. Ein großes Durcheinander ist die Folge ... Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Katherine Heigl (Dr. Izzie Stevens) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) T. R. Knight (Dr. George O'Malley) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Michael Pressman Drehbuch: Krista Vernoff Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12