Kabel1 Doku 23:35 bis 00:20 Dokumentation Geheimnisvolles Amerika Mount Rushmore USA 2016 2016-11-27 02:30 16:9 HDTV Der Mount Rushmore ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der USA. Wie gelang es dem Künstler, die riesigen Köpfe vier amerikanischer Präsidenten in das harte Gestein zu meißeln? Wer entschied, welche Präsidenten auf dem Monument erscheinen sollten? Und ist es wahr, dass der verantwortliche Bildhauer Gutzon Borglum ein Mitglied des Ku Klux Klans war? Originaltitel: Secrets of America's Favorite Places