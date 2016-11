Sat.1 20:15 bis 22:15 Komödie Das Schwiegermonster USA, D 2005 2016-11-26 02:05 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In dem sympathischen Arzt Kevin hat die Hundesitterin Charlie (Jennifer Lopez) ihren Traummann gefunden. Kevins Mutter Viola (Jane Fonda) ist jedoch gar nicht begeistert, als sie hört, dass die beiden heiraten wollen. Sie setzt alles daran, um das Paar auseinanderzubringen. Dabei ist sich das „Schwiegermonster“ für keine Gemeinheit zu schade … Pointierte Wortgefechte mit einer Jane Fonda in Höchstform – zum Brüllen komisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Lopez (Charlotte "Charlie" Honeywell) Jane Fonda (Viola Fields) Michael Vartan (Dr. Kevin Fields) Wanda Sykes (Ruby) Adam Scott (Remy) Monet Mazur (Fiona) Annie Parisse (Morgan) Originaltitel: Monster-in-Law Regie: Robert Luketic Drehbuch: Anya Kochoff Kamera: Russell Carpenter Musik: David Newman, Rosey Altersempfehlung: ab 6