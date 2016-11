Österreich 1 23:08 bis 02:00 Sonstiges Zeit-Ton extended New Adits 2016, Klagenfurts Festival für gegenwärtige Musik und interdisziplinäre Kunstformen Merken Der Verein Flechtwerk zur Förderung von Kunst und Kommunikation veranstaltet seit 2010 das jährlich stattfindende Festival "New Adits" im Klagenfurter "raj" in der Badgasse 7. Als Wirkungsbereich des Festivals wird der Alpen-Adria-Raum verstanden. Neue Zugänge für ein interessiertes Publikum und eine Kommunikationsplattform für Künstler/innen dieser Region zu schaffen, stellt ein längerfristiges Ziel von "New Adits" dar. So verdeutlicht der Begriff der Gegenwärtigkeit einerseits, dass es sich bei den musikalischen Darbietungen um Musik/Kunst der Gegenwart handelt und betont andererseits den für alle beteiligten Künstler/innen wichtigen Aspekt, musikalische Parameter im "Hier und Jetzt" vor Publikum zu verhandeln, der musikalischen Arbeitsmethode Improvisation Raum zu geben. Neben der Ausstellung/Klanginstallation in der Sehbühne und dem "Tapeabend" werden auch dieses Jahr wieder international renommierte Künstler/innen wie etwa Franz Hautzinger, Joëlle Léandre, Ingar Zach, Elena Kakaliagou, Werner Zangerle, Didi Kern, Roland Rathmayr, Ingrid Schmoliner, Tamara Wilhelm, Noid, Klaus Filip, Dieter Feichtner, Richard Bruzek, Hui Ye, Martina Cizek und Jessica Huijinen zu hören sein. "New Adits" findet heuer vom 23. bis zum 26. November statt. In Google-Kalender eintragen