Österreich 1 17:30 bis 17:55 Sonstiges Spielräume Musik aus allen Richtungen Gestrandet in den USA. Lieder der Emigration Merken Bereits Mitte des 19. Jahrhundert waren die Schiffe Richtung Ellis Island voll von Europäischen Auswanderern. Die Deutsche Revolution, die Hungerkatastrophen in Irland, die Judenpogrome in Russland und Rumänien, die Armut am Balkan ließen zwischen 1800 und 1914 60 Millionen Europäer eine neue Heimat im "Promised Land" suchen. Einen Schwerpunkt bei den raren Musiksammlungen dazu bilden die Auswandererlieder aus Südosteuropa. U.a. mit Rita Abatzi, Milan Verni und den Eriv Yentiff Players. In Google-Kalender eintragen Moderation: Wolfgang Schlag