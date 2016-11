Österreich 1 14:40 bis 14:55 Sonstiges Moment - Kulinarium Die berühmtesten Gerichte der Welt: Parmigiana di Melanzane / Kostnotizen: Das Buch "Wie schmeckt Osttirol" von Inge Prader Merken Der süditalienische Melanzaniauflauf ist in Österreich eher unbekannt, obwohl das vegetarische Gericht sich sowohl als Hauptspeise, als Vorspeise oder - lauwarm genossen - als Snack eignet. Die Melanzani werden angebraten oder frittiert und mit Tomatensauce, Basilikum und Käse in eine Auflaufform geschichtet. Auch zum Aufwärmen eignet sich das Gericht - manche behaupten es werde dadurch sogar noch besser. In Google-Kalender eintragen Moderation: Marie-Claire Messinger