Literarische Neuerscheinungen aus Österreich Christoph Ransmayr: "Cox oder Der Lauf der Zeit" Der englische Uhrmacher und Automatenbauer Alister Cox baut die aufsehenerregendsten Uhrkunstwerke weit und breit. Er ist in seinem Handwerk schier unübertroffen, sein Ruf dringt weit über England hinaus. Eine Einladung des Kaisers von China, Qiánlóng, führt Cox und drei seiner Gehilfen schließlich in die Verbotene Stadt. Dort soll der Meister aus den kostbarsten und Fantasievollsten Materialien Uhren erbauen, die weit mehr als bloße Zeitmesser sind: Nachdem Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen ein unterschiedliches Zeitempfinden haben, müssen die zu erfindenden Uhren die Geschwindigkeiten von Zeiten des Glücks, der Kindheit, der Liebe, aber auch von Krankheit und Sterben wiedergeben. Mit diesem Auftrag traut der Kaiser dem Meister alles zu und lässt ihm jegliche künstlerischen Freiheiten. Schon bei der Anreise hat Cox aber festgestellt, dass die beeindruckende Pracht, der gewaltige Hofstaat, die mächtigen Armeen auch eine Kehrseite haben. Jedes kleinste Versagen wird mit größter Grausamkeit geahndet. Dem Kaiser Qiánlóng, dem "Herrscher über zehntausend Jahre", ist in allen Dingen nur die allergrößte Perfektion zuzumuten. Auch ein Blick in seine Augen ist - sollte man überhaupt das Privileg einer Audienz erhalten - keinesfalls gestattet ...